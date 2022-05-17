Conheça o papel do pedagogo no ambiente escolar

Nesta edição do Meu Filho na Escola, Juliana Santos aborda qual é o papel do pedagogo no ambiente escolar. A comentarista explica as funções do profissional de forma geral (educação infantil, gestão, pedagogia empresarial) e esclarece como isso se dá no ambiente escolar. "Os pedagogos são peças fundamentais na escola e além dela. São eles que ajudam a sustentar o dia a dia da escola, apoiando professores e mediando as situações com alunos", explica. Ouça a conversa completa!