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Meu Filho na Escola

Conheça o papel do pedagogo no ambiente escolar

As explicações são da comentarista Juliana Santos

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 18:26

Publicado em 

17 mai 2022 às 18:26
Escola, professor, alunos, ensino, recuperação, sala de aula
Escola, professor, alunos, ensino, recuperação, sala de aula Crédito: Pexels
Nesta edição do Meu Filho na Escola, Juliana Santos aborda qual é o papel do pedagogo no ambiente escolar. A comentarista explica as funções do profissional de forma geral (educação infantil, gestão, pedagogia empresarial) e esclarece como isso se dá no ambiente escolar. "Os pedagogos são peças fundamentais na escola e além dela. São eles que ajudam a sustentar o dia a dia da escola, apoiando professores e mediando as situações com alunos", explica. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 17-05-22.mp3

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