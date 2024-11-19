Como trabalhar e aplicar o antirracismo em sala de aula!

Na quarta-feira (20), é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra. A data que marca a morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares agora é feriado nacional. Em 2011, a data entrou no calendário oficial e passou a ser celebrada como o Dia da Consciência Negra, e já era considerada feriado em alguns estados e municípios. Mas foi somente em 2023 que o Congresso Nacional aprovou a lei que transformou o Dia da Consciência Negra em feriado nacional. Em 2024, a data será comemorada, pela primeira vez, em todo o país. Nesta edição do Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos aborda. Afinal, como trabalhar o antirracismo em sala de aula? Como as escolas podem trabalhar a igualdade racial? Ouça a conversa completa!