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Meu Filho na Escola

Como saber se a escola é adequada para a personalidade do seu filho?

Quem responde é a educadora Juliana Santos

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 22:44

Publicado em 

28 set 2021 às 22:44
Sala de aula
Sala de aula Crédito: Shutterstock
A decisão sobre a escola da escola que o seu filho ou filha vai estudar não deve passar somente pelo preço, renome da instituição ou material pedagógico que será empregado. A escolha deve levar em consideração o plano de ensino e também se aquela escola é adequada para a personalidade da crianças. Assunto para Juliana Santos, nesta edição do Meu Filho na Escola! Você sabe se seu filho demanda uma instituição de ensino mais conservadora ou mais construtivista? Ouça as orientações da comentarista!
Meu Filho na Escola - 28/09/2021

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