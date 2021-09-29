Como saber se a escola é adequada para a personalidade do seu filho?

A decisão sobre a escola da escola que o seu filho ou filha vai estudar não deve passar somente pelo preço, renome da instituição ou material pedagógico que será empregado. A escolha deve levar em consideração o plano de ensino e também se aquela escola é adequada para a personalidade da crianças. Assunto para Juliana Santos, nesta edição do Meu Filho na Escola! Você sabe se seu filho demanda uma instituição de ensino mais conservadora ou mais construtivista? Ouça as orientações da comentarista!