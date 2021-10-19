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Meu Filho na Escola

Como os pais devem agir quando o filho está tirando nota baixa nas provas

As orientações são da educadora Juliana Santos

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 16:35

Publicado em 

19 out 2021 às 16:35
Escola, prova, teste exame, escrita, escrever
Seu filho (a) está tirando notas baixas? Saiba o que fazer Crédito: Freepik
Nesta edição do Meu Filho na Escola, Juliana Santos orienta como os pais devem agir quando o filho está tirando notas baixas nas provas escolares e explica quando ajudar e também procurar ajuda. Ouça:
Meu Filho na Escola - 19/10/2021

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