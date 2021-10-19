Como os pais devem agir quando o filho está tirando nota baixa nas provas

Nesta edição do Meu Filho na Escola, Juliana Santos orienta como os pais devem agir quando o filho está tirando notas baixas nas provas escolares e explica quando ajudar e também procurar ajuda. Ouça:
Meu Filho na Escola - 19/10/2021
Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 16:35
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