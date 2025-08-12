Como os estudantes podem desenvolver novas habilidades e competências?

Na segunda-feira, dia 11 de agosto, foi recordado o Dia do Estudante, data que foi instituída em 1927. Apesar de ser comemorado desde 1927, a origem da data surgiu 100 anos antes. Dom Pedro I, então Imperador do Brasil, inaugurou em 11 de Agosto de 1827 os dois primeiros cursos de ensino superior do país ,nas áreas de Ciências Jurídicas e Ciências Sociais. Elas se localizavam em Olinda (PE) e no Largo São Francisco, em São Paulo. Pegando como gancho a recordação da data, nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o dia a dia dos estudantes no século 21. "Mais que conteúdo conceitual, a escola precisa de afeto e acolhimento. Os estudantes, para se desenvolver plenamente, precisam de ambiente seguro em todos os sentidos e ser um lugar de confiança faz toda diferença", explica. Ouça a conversa completa!