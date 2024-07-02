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Meu Filho na Escola

Como interpretar e resolver: a diferença entre as questões das provas do Ifes e Enem

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 17:31

Publicado em 

02 jul 2024 às 17:31
Questões do Enem e do Ifes exigem mais do que memorização
Questões do Enem e do Ifes exigem mais do que memorização Crédito: Pexels
Nesta edição de "Meu Filho na Escola", a comentarista Juliana Santos explica como as questões de linguagens e matemática se apresentam de formas diferentes nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e no processo seletivo do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).
Enquanto o Enem exige interpretação de texto, a avaliação do Ifes ainda é essencialmente gramatical. Ambas, porém, aplicam problemas reais na área da matemática. "Ou seja, mais que memorização, as provas preveem aplicação dos conteúdos", destaca a comentarista. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 02-07-24

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