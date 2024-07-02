Como interpretar e resolver: a diferença entre as questões das provas do Ifes e Enem

Questões do Enem e do Ifes exigem mais do que memorização

Nesta edição de "Meu Filho na Escola", a comentarista Juliana Santos explica como as questões de linguagens e matemática se apresentam de formas diferentes nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e no processo seletivo do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

Enquanto o Enem exige interpretação de texto, a avaliação do Ifes ainda é essencialmente gramatical. Ambas, porém, aplicam problemas reais na área da matemática. "Ou seja, mais que memorização, as provas preveem aplicação dos conteúdos", destaca a comentarista. Ouça a conversa completa!