Como identificar e ajudar criança vítima de bullying na escola

Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos traz como destaque como identificar e ajudar uma criança vítima de bullying. No Brasil, uma pesquisa recente do DataSenado revelou que aproximadamente 6,7 milhões de estudantes, representando 11% dos quase 60 milhões de alunos matriculados no país, sofreram algum tipo de violência escolar nos últimos 12 meses. Quando considerados apenas os casos de bullying , o índice sobe para 33%, afetando cerca de 20 milhões de estudantes. O bullying pode se manifestar de diferentes formas e compreender essa diversidade é essencial para combatê-lo de maneira eficaz. Ouça a conversa completa!