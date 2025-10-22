Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Meu Filho na Escola

Como identificar e ajudar criança vítima de bullying na escola

Ouça os comentários da Juliana Santos

Publicado em 22 de Outubro de 2025 às 08:34

Publicado em 

22 out 2025 às 08:34
Bullying
Bullying Crédito: Pexels
Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos traz como destaque como identificar e ajudar uma criança vítima de bullying. No Brasil, uma pesquisa recente do DataSenado revelou que aproximadamente 6,7 milhões de estudantes, representando 11% dos quase 60 milhões de alunos matriculados no país, sofreram algum tipo de violência escolar nos últimos 12 meses. Quando considerados apenas os casos de bullying , o índice sobe para 33%, afetando cerca de 20 milhões de estudantes. O bullying pode se manifestar de diferentes formas e compreender essa diversidade é essencial para combatê-lo de maneira eficaz. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 21-10-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados