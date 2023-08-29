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Meu Filho Na Escola

Como ajudar o estudante a lidar com erros e dificuldades na escola?

A análise é da comentarista Juliana Santos

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 18:22

Publicado em 

29 ago 2023 às 18:22
Escola; quadro
Escola; quadro Crédito: Pixabay
Nesta edição do Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos aborda como os estudantes lidam com erros e fracassos no ambiente escolar. E quando chega uma nota baixa? E o momento da recuperação? Como pais e responsáveis podem auxiliar nesse momento? Ela analisa: "Descobrir onde está o erro e desenvolver habilidades é a grande questão da aprendizagem hoje. Isso envolve raciocínio crítico, análise e criatividade para resolver problemas", explica. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 29-08-23

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