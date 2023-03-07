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Meu Filho na Escola

Como a escola pode apoiar as famílias a educar mulheres fortes?

Ouça a conversa completa com a comentarista Juliana Santos

Publicado em 07 de Março de 2023 às 17:49

Publicado em 

07 mar 2023 às 17:49
Meninas indo para a escola com mochilas
Meninas, escolas Crédito: Pexels
As mulheres do século 21 ainda encontram muitas barreiras em vários lugares da sociedade. A escola deste século deve apoiar as famílias dando condições de formar mulheres com condições de tomada de decisão, autonomia, liderança, de forma que elas entendam que podem ocupar os lugares que elas quiserem. É na escola que podemos mitigar preconceitos, discriminação e misoginia, trazendo respeito as meninas. Este é o tema em destaque nesta edição do Meu Filho Na Escola, com Juliana Santos. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 07-03-23

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