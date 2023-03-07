Como a escola pode apoiar as famílias a educar mulheres fortes?

As mulheres do século 21 ainda encontram muitas barreiras em vários lugares da sociedade. A escola deste século deve apoiar as famílias dando condições de formar mulheres com condições de tomada de decisão, autonomia, liderança, de forma que elas entendam que podem ocupar os lugares que elas quiserem. É na escola que podemos mitigar preconceitos, discriminação e misoginia, trazendo respeito as meninas. Este é o tema em destaque nesta edição do Meu Filho Na Escola, com Juliana Santos. Ouça a conversa completa!