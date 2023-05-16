Como a escola deve lidar com as novas configurações familiares?

Nesta segunda-feira (15) foi recordado o Dia Internacional da Família. Chegamos ao século XXI com constituições familiares diversas. Se antes o padrão era um pai, uma mãe e filhos, hoje temos uma mãe com filhos, um pai com filhos, dois pais, duas mães, uma avó com netos. Enfim, há uma abertura maior para a construção de laços biológicos e afetivos que vão além do que vivíamos por séculos. A escola é local de respeito à diversidade, reforço de ensino de respeito e eliminação de preconceitos. Mas será que a comunidade lida bem com a diversidade? Este é o tema em destaque nesta edição do "Meu Filho Na Escola", com a comentarista Juliana Santos. Ouça a conversa completa!