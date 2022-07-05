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Meu Filho na Escola

Colocar a criança de castigo funciona? Saiba o que dizem os educadores

Ouça a professora e consultora Juliana Santos

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 18:35

Publicado em 

05 jul 2022 às 18:35
Castigo
Castigo Crédito: Pixelshot/Canva Pro
Os pais de uma menina de quatro anos foram levados para a delegacia depois que a criança foi deixada de castigo ajoelhada no cimento, com as mãos para trás do corpo e com o rosto virado para a parede, no domingo (3), em Cariacica. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a situação a qual a criança foi submetida. Os vizinhos chamaram o Conselho Tutelar e a Polícia Militar. Quais os prejuízos do castigo para a vida de uma criança? Este é o tema desta edição do Meu Filho na Escola, com Juliana Santos. A educadora analisa:  "quando o castigo se torna violência física e psicológica, sem dúvidas, ele trará prejuízos para as crianças. É preciso orientar, conduzir e dialogar com as crianças para que entendam suas atitudes". Ouça:
MEU FILHO NA ESCOLA - 05-07-22

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