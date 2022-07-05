Colocar a criança de castigo funciona? Saiba o que dizem os educadores

Os pais de uma menina de quatro anos foram levados para a delegacia depois que a criança foi deixada de castigo ajoelhada no cimento, com as mãos para trás do corpo e com o rosto virado para a parede, no domingo (3), em Cariacica. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a situação a qual a criança foi submetida. Os vizinhos chamaram o Conselho Tutelar e a Polícia Militar. Quais os prejuízos do castigo para a vida de uma criança? Este é o tema desta edição do Meu Filho na Escola, com Juliana Santos. A educadora analisa: "quando o castigo se torna violência física e psicológica, sem dúvidas, ele trará prejuízos para as crianças. É preciso orientar, conduzir e dialogar com as crianças para que entendam suas atitudes". Ouça: