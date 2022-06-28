Cinco dicas para as famílias ajudarem os filhos nos estudos

Nesta edição do Meu Filho na Escola, Juliana Santos traz como destaque que julho está chegando, e com ele o período de provas e, em seguida, as férias. "Aí vão cinco dicas para ajudar as famílias com esses estudos. Ponto um: saber os objetivos de aprendizagem. Dois: entender se o foco da avaliação é mais interpretativo ou mais de citação ou transcrição. Três: localizar os conteúdos para os objetivos (livro, caderno, etc). Quatro: fazer pesquisas sobre os temas e cinco: dialogar sobre o tema e não fazer arguição para ver se decorou". Ouça as explicações completas!