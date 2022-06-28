Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Meu Filho na Escola

Cinco dicas para as famílias ajudarem os filhos nos estudos

As orientações são da comentarista Juliana Santos

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 18:15

Publicado em 

28 jun 2022 às 18:15
Escola, aula, ensino
Escola, aula, ensino Crédito: Freepik
Nesta edição do Meu Filho na Escola, Juliana Santos traz como destaque que julho está chegando, e com ele o período de provas e, em seguida, as férias. "Aí vão cinco dicas para ajudar as famílias com esses estudos. Ponto um: saber os objetivos de aprendizagem. Dois: entender se o foco da avaliação é mais interpretativo ou mais de citação ou transcrição. Três: localizar os conteúdos para os objetivos (livro, caderno, etc). Quatro: fazer pesquisas sobre os temas e cinco: dialogar sobre o tema e não fazer arguição para ver se decorou". Ouça as explicações completas!
MEU FILHO NA ESCOLA - 28-06-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES
Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados