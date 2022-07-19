Chegou a nota da prova? Saiba como resultados da avaliação devem ser tratados

Nesta edição do Meu Filho na Escola, Juliana Santos discute como os resultados de uma avaliação devem ser tratados no ambiente da escola. Chegou a nota da prova e o resultado não foi bom? "Todo esse processo envolve reflexão de equipe técnica, professores e alunos, uma vez que evidenciam se os objetivos foram ou não alcançados. Os resultados vão indicar a necessidade de resgate de habilidades, conteúdos e os caminhos que devem ser seguidos para a garantia da aprendizagem", explica. Ouça a conversa completa!