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Meu Filho na Escola

Chegou a nota da prova? Saiba como resultados da avaliação devem ser tratados

Ouça a conversa completa com Juliana Santos!

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 17:43

Publicado em 

19 jul 2022 às 17:43
Escola, prova, teste exame, escrita, escrever
Escola, prova, teste exame, escrita, escrever Crédito: Freepik
Nesta edição do Meu Filho na EscolaJuliana Santos discute como os resultados de uma avaliação devem ser tratados no ambiente da escola. Chegou a nota da prova e o resultado não foi bom? "Todo esse processo envolve reflexão de equipe técnica, professores e alunos, uma vez que evidenciam se os objetivos foram ou não alcançados. Os resultados vão indicar a necessidade de resgate de habilidades, conteúdos e os caminhos que devem ser seguidos para a garantia da aprendizagem", explica. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 19-07-22

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