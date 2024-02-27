Censo escolar 2023: como está a educação no Espírito Santo?

Nesta edição de "Meu Filho na Escola", a comentarista Juliana Santos reflete sobre os dados do censo escolar 2023 e analisa como está a educação no Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 27-02-24
Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 17:49
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