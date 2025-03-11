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Meu Filho Na Escola

Censo 2022: cresce número de negros no ensino superior, mas brancos ainda são maioria

A análise é da comentarista Juliana Santos

Publicado em 11 de Março de 2025 às 16:46

Publicado em 

11 mar 2025 às 16:46
Sala de aula, escola, retomada das aulas
Pessoas brancas ainda são maioria em cursos de graduação; a análise é da comentarista Juliana Santos Crédito: Pexels
Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos analisa a desigualdade racial que ainda persiste no ensino superior: ainda que nos últimos 22 anos o número de alunos negros tenha sido complicado, pessoas brancas ainda são maioria em cursos de graduação. Nos anos 2000, apenas 2,1% da população preta e 2,4% da parda completaram a graduação. Em 2022, os números aumentaram para 11,7% e 12,3%, respectivamente. Os dados são do Censo 2022 e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em fevereiro deste ano. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 11-03-25

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