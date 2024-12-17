Bullying nas escolas: como identificar sinais e ajudar estudantes

Uma criança de 10 anos morreu, na noite de quinta-feira (12), após dar entrada no Hospital Infantil Dra. Milena Gottardi, em Vitória, com uma vértebra quebrada. Segundo a família, dois adolescentes de 13 anos teriam agredido Luiz Fernando de Souza Verli, enquanto ele estava na escola, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. Os parentes acreditam que Luiz apanhou por causa de bullying sofrido devido a um problema que ele tinha em um dos olhos. As agressões teriam acontecido na segunda-feira (9), durante o recreio, dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Eunice Pereira Silveira, no bairro Novo Horizonte.