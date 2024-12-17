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Meu Filho na Escola

Bullying nas escolas: como identificar sinais e ajudar estudantes

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 17:13

Publicado em 

17 dez 2024 às 17:13
Bullying
Bullying Crédito: Divulgação
Uma criança de 10 anos morreu, na noite de quinta-feira (12), após dar entrada no Hospital Infantil Dra. Milena Gottardi, em Vitória, com uma vértebra quebrada. Segundo a família, dois adolescentes de 13 anos teriam agredido Luiz Fernando de Souza Verli, enquanto ele estava na escola, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. Os parentes acreditam que Luiz apanhou por causa de bullying sofrido devido a um problema que ele tinha em um dos olhos. As agressões teriam acontecido na segunda-feira (9), durante o recreio, dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Eunice Pereira Silveira, no bairro Novo Horizonte.
Nesta edição do Meu Filho Na Escola, o assunto com a comentarista Juliana Santos é bullying no ambiente escolar. "Os casos de bullying precisam ser tratados pelas escolas, trazendo as famílias de agressores e vítimas para o processo de conscientização. A violência física acontece quando outras formas de violência já aconteceram entre os alunos e não foram vistas", explica. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 17-12-24

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