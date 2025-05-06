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Meu Filho na Escola

Brasil tem 29% de analfabetos funcionais; entenda o que isso representa

Quem explica é a comentarista Juliana Santos!

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 18:19

Publicado em 

06 mai 2025 às 18:19
Sala de aula
Sala de aula Crédito: Shutterstock
O Brasil não tem avançado no combate ao analfabetismo funcional, e cerca de 29% dos brasileiros de 15 a 64 anos eram analfabetos funcionais em 2024 — mesmo patamar mesmo de 2018, quando foi realizada a edição anterior do Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf). O levantamento considera analfabeto funcional a pessoa que consegue apenas ler palavras isoladas, frases curtas, ou apenas identificar números familiares, como contatos telefônicos, endereços, preços. As informações do "G1". Nesta edição do Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 06-05-25

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