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Meu Filho Na Escola

Brasil está entre os países com maior proporção de jovens que estão fora da escola e sem trabalhar, diz OCDE

Ouça a análise da comentarista Juliana Santos

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 18:09

Publicado em 

05 set 2023 às 18:09
Evasão escolar
Evasão escolar Crédito: Pixabay
Um relatório elaborado pela Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico pôs o Brasil entre os países com maior proporção de jovens que estão fora da escola e sem trabalhar. Costumamos falar que há uma parcela grande de jovens que nem trabalham e nem estudam. Mas, pesquisa da OCDE afirma que eles estão nessa condição porque estão sem emprego e sem condições de estudar. Qual seria o nosso olhar para entendermos a condição de jovens entre 14 e 24 anos que estão desocupados? Este é o tema do Meu Filho na Escola, com a comentarista Juliana Santos. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 05-09-23

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