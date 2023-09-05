Brasil está entre os países com maior proporção de jovens que estão fora da escola e sem trabalhar, diz OCDE

Um relatório elaborado pela Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico pôs o Brasil entre os países com maior proporção de jovens que estão fora da escola e sem trabalhar. Costumamos falar que há uma parcela grande de jovens que nem trabalham e nem estudam. Mas, pesquisa da OCDE afirma que eles estão nessa condição porque estão sem emprego e sem condições de estudar. Qual seria o nosso olhar para entendermos a condição de jovens entre 14 e 24 anos que estão desocupados? Este é o tema do Meu Filho na Escola, com a comentarista Juliana Santos. Ouça a conversa completa!