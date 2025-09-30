Brasil avança, mas ainda tem 4,2 milhões em atraso escolar

Pelo menos um em cada 10 estudantes de educação básica no Brasil tem um atraso de dois anos ou mais em relação à série ideal. É o que mostra uma análise feita pelo Unicef com base no Censo Escolar da Educação Básica 2024, divulgada na última semana. Apesar de ainda representarem uma importante parcela dos estudantes, os dados mostram que ao longo dos anos a distorção da relação idade-série vem diminuindo. Em 2023, eram 13,4% em atraso escolar. Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!