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Meu Filho na Escola

Brasil avança, mas ainda tem 4,2 milhões em atraso escolar

Acompanhe o comentário de Juliana dos Santos.

Publicado em 30 de Setembro de 2025 às 16:20

Publicado em 

30 set 2025 às 16:20
Escola, sala de aula, educação
Escola, sala de aula, educação Crédito: Getty Images
Pelo menos um em cada 10 estudantes de educação básica no Brasil tem um atraso de dois anos ou mais em relação à série ideal. É o que mostra uma análise feita pelo Unicef com base no Censo Escolar da Educação Básica 2024, divulgada na última semana. Apesar de ainda representarem uma importante parcela dos estudantes, os dados mostram que ao longo dos anos a distorção da relação idade-série vem diminuindo. Em 2023, eram 13,4% em atraso escolar. Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 30-09-25

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