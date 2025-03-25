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Meu Filho na Escola

As lições e reflexões da série "Adolescência" sobre o mundo das escolas

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 25 de Março de 2025 às 18:13

Publicado em 

25 mar 2025 às 18:13
Owen Cooper em cena da série 'Adolescência'
Owen Cooper em cena da série 'Adolescência' Crédito: Courtesy of Netflix
Uma das séries mais comentadas dos últimos anos, "Adolescência", da Netflix, tem sido o centro das discussões. O debate foi impulsionado pela história fictícia de um menino de 13 anos acusado de esfaquear uma garota e pelos fatores que poderiam tê-lo levado a se tornar um assassino. Conflitos nas amizades e o tema da lealdade também aparecem, especialmente nos dilemas éticos. Assim como a timidez, considerada pelo adolescente como um defeito terrível. Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos, com base das discussões da série, aborda o tema do bullying nas escolas. Como a escola pode exercer um papel mais ativo e efetivo no combate ao bullying? Ouça a covnersa completa!
Meu Filho na Escola - 25-03-25

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