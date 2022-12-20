Ano se encerra com geração de adolescentes formados na pandemia; entenda os impactos

Quem iniciou o Ensino Médio em 2020 concluiu este ano um ciclo importante. O digital era algo completamente diferente e, em sua maioria, sem preparo e hábitos de estudos para a modalidade, adolescentes estão recebendo seus históricos. Muitas lacunas ficaram e o processo de recuperação de conteúdos nem sempre contemplou os conteúdos estruturantes para eles. É sobre esse assunto que Juliana Santos trata nesta edição do Meu Filho Na Escola. O encerramento de um ano escolar diante de uma geração de adolescentes formados na pandemia. Ouça a conversa completa!