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Meu Filho na Escola

Ano se encerra com geração de adolescentes formados na pandemia; entenda os impactos

A análise é da comentarista Juliana Santos

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 17:25

Publicado em 

20 dez 2022 às 17:25
Pandemia - Aula Virtual
Pandemia - Aula Virtual Crédito: Pixabay
Quem iniciou o Ensino Médio em 2020 concluiu este ano um ciclo importante. O digital era algo completamente diferente e, em sua maioria, sem preparo e hábitos de estudos para a modalidade, adolescentes estão recebendo seus históricos. Muitas lacunas ficaram e o processo de recuperação de conteúdos nem sempre contemplou os conteúdos estruturantes para eles. É sobre esse assunto que Juliana Santos trata nesta edição do Meu Filho Na Escola. O encerramento de um ano escolar diante de uma geração de adolescentes formados na pandemia. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 20-12-22

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