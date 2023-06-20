Análise: 'Meu filho é obrigado a participar da festa junina na escola?'

Festas típicas, tradição e religiosidade. É comum que em épocas do ano, como as de festas juninas, nos meses de junho e julho, todo esse clima tome conta das escolas. Em algumas unidades de ensino, por exemplo, é comum a atribuição de notas para os alunos que participam da festa junina. Mas, afinal, as escolas devem orientar aos estudantes que participem dessas festividades? Como se deve discutir a participação dos alunos nessas festas? Tema para a comentarista Juliana Santos, nesta edição do Meu Filho na Escola. Ouça a conversa completa!