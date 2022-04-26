Análise: a escola está sendo, realmente, lugar de pesquisa e descoberta?

A escola como lugar de pesquisa e descoberta é o que preconiza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Estamos focados nessa mudança? Este é o tema do "Meu Filho na Escola", com Juliana Santos. "A educação está em processo de mudança e o foco já não é mais em conteúdos específicos. Ou seja, a formação do estudante conta com conteúdos ampliados cujo objetivo é o trabalho com competências que lhe deem condições de resolver problemas em qualquer situação da vida real. Para isso, vários processos da escola precisam mudar, tais como a pesquisa", explica Juliana.