Análise: a escola está sendo, realmente, lugar de pesquisa e descoberta?

A escola como lugar de pesquisa e descoberta é o que preconiza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Estamos focados nessa mudança? Este é o tema do "Meu Filho na Escola", com Juliana Santos. "A educação está em processo de mudança e o foco já não é mais em conteúdos específicos. Ou seja, a formação do estudante conta com conteúdos ampliados cujo objetivo é o trabalho com competências que lhe deem condições de resolver problemas em qualquer situação da vida real. Para isso, vários processos da escola precisam mudar, tais como a pesquisa", explica Juliana.
Ela continua: "a BNCC enfatiza a importância de formar sujeitos que busquem conhecimentos e apliquem em contextos reais. A busca, a pesquisa, a descoberta, o tratamento de dados, a socialização desses resultados de conhecimentos contribuem para que sempre estejam aprendendo e se formam com, pelo menos, dois pontos: saber e saber fazer. Não baste ter a fórmula matemática, conhecer a tabela periódica, listar os gêneros literários. É preciso que esses conhecimentos tenham significado e estejam atrelados o tempo todo aos desafios de melhoria da sociedade em que vivemos". Ouça a análise completa!
Meu Filho na Escola - 26-04-22.mp3