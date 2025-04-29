Alunos passam mal em atividade física punitiva; especialista analisa

Pais de alunos de uma escola municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, afirmam que o exercício exaustivo aplicado por professor de Educação Física que fez vários alunos passarem mal foi uma "punição" por eles não terem feito o dever de casa. O caso aconteceu na última terça-feira (22). O docente chegou a se referir à atividade como "treino suicídio". O professor foi demitido pela prefeitura na quinta-feira (25). Alguns estudantes, que têm entre 9 e 10 anos, passaram mal, vomitaram e tiveram crise de ansiedade. A escola fica no bairro Paraíso. O professor teria se referido ao termo "treino suicídio" para instruir os alunos a correrem dez vezes ao redor da quadra da escola. Nesta edição do Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto. "Castigos físicos ficaram nos séculos passados. Como ensinar sem punições físicas?". Ouça a conversa completa!