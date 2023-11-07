Alunos de colégio tradicional do Rio usam IA para criar imagens íntimas de meninas

A Polícia Civil abriu inquérito após montagens com nudes de alunas do Colégio Santo Agostinho da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, terem circulado em grupos de WhatsApp. Pais das estudantes procuraram a 16ª DP (Barra da Tijuca) e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que investiga o caso. Alunos do 7º ao 9º são suspeitos de usar inteligência artificial para remover as roupas de fotos das jovens que foram postadas nas redes sociais. Eles teriam baixado um aplicativo, feito as alterações e disparado as imagens adulteradas entre grupos. Ao menos 20 meninas, estudantes do colégio ou não, teriam sido expostas. Nesta edição do Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos aborda esse e outros assuntos. Ouça a conversa completa!