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Meu Filho Na Escola

Aluno dormindo em sala de aula: como professores devem lidar?

Ouça o que diz a comentarista Juliana Santos!

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 17:38

Publicado em 

19 set 2023 às 17:38
Aluna dormindo em sala de aula
Aluna dormindo em sala de aula Crédito: Freepik
Um vídeo publicado nas redes sociais mostra uma professora jogando água na cabeça de um estudante para acordá-lo durante o horário de aula. As imagens foram gravadas em uma escola particular em Guaraí, na região centro-norte do estado de Tocantins. O vídeo mostra uma sala de aula com vários estudantes sentados e um adolescente dormindo no chão, próximo da parede. A professora, que dá aula de português e literatura, vai em direção ao estudante com uma garrafa de água, vira o objeto e começa a despejar água na cabeça do aluno. É sobre esse tipo de situação que a comentarista Juliana Santos trata nesta edição do Meu Filho Na Escola.
"A escola está passando por um momento complexo e parece que temos mais exigência para professores e estudantes. De um lado, estudantes desinteressados pelo modelo atual. De outro, as muitas demandas para mudanças na cultura da escola e do fazer docente. Quando, literalmente, alguém está dormindo na sala, há vários indicativos na cena. É sobre isso que falamos nesse quadro", diz. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 19-09-23

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