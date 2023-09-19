Aluno dormindo em sala de aula: como professores devem lidar?

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra uma professora jogando água na cabeça de um estudante para acordá-lo durante o horário de aula. As imagens foram gravadas em uma escola particular em Guaraí, na região centro-norte do estado de Tocantins. O vídeo mostra uma sala de aula com vários estudantes sentados e um adolescente dormindo no chão, próximo da parede. A professora, que dá aula de português e literatura, vai em direção ao estudante com uma garrafa de água, vira o objeto e começa a despejar água na cabeça do aluno. É sobre esse tipo de situação que a comentarista Juliana Santos trata nesta edição do Meu Filho Na Escola.