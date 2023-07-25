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Meu Filho na Escola

Além da sala de aula: a escola como instrumento de socialização e comunidade

A análise é da comentarista Juliana Santos

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 18:00

Publicado em 

25 jul 2023 às 18:00
Sala de aula, escola, retomada das aulas
Sala de aula, escola Crédito: Pexels
Nesta edição do Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos aborda como crianças e adolescentes, para além dos conhecimentos teóricos de sala de aula, devem estar conectados a história do seu bairro, do entorno e do contexto das cidades onde vivem. "Entender que o mundo não é: casa, escola, shopping", explica a comentarista. "A escola é instrumento de socialização e aprendizados da vida. Temos que falar como é importante o papel da escola na ampliação dos espaços possíveis", acrescenta. Ouça a conversa completa!
Meu FIlho na Escola - 25-07-23

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