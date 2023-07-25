Além da sala de aula: a escola como instrumento de socialização e comunidade

Nesta edição do Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos aborda como crianças e adolescentes, para além dos conhecimentos teóricos de sala de aula, devem estar conectados a história do seu bairro, do entorno e do contexto das cidades onde vivem. "Entender que o mundo não é: casa, escola, shopping", explica a comentarista. "A escola é instrumento de socialização e aprendizados da vida. Temos que falar como é importante o papel da escola na ampliação dos espaços possíveis", acrescenta. Ouça a conversa completa!