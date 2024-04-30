Além da escola: conheça a experiência de museus e outros espaços de aprendizados!

Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos traz como destaque que o processo de aprendizagem extrapola as paredes da sala de aula. Os espaços da escola são campos abertos para ampliação do conhecimento. Na cantina, podemos falar sobre alimentação saudável, consumismo, a inserção de espaços de alimentação na escola para suprir carências sociais. Nas quadras, os cálculos de área. Nos jardins, os estudos de ciências, a arte, a literatura. Ou seja, podemos levar os estudantes a reflexões amplas. "Essa reflexão se amplia ainda mais em outros espaços sociais e culturais, como os museus. Há museus históricos, de história natural, de arte, ciência e tecnologia, interativos. Enfim, há muitas possibilidades de expandir conhecimento e dar acesso à cultura", explica. Qual a proposta do SESI Lab com a aprendizagem a partir de museus?