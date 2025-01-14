A semana na educação: restrição no uso do celular e resultados do Enem

A área da educação que têm movimentado o noticiário Crédito: Pexels

Nesta edição do Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos traz como destaque fatos da área da educação que têm movimentado o noticiário. O primeiro é que o presidente Lula (PT) sancionou a lei que limita o uso de celulares nas escolas. A nova lei proíbe o uso dos smartphones durante a aula, mas também no recreio ou nos intervalos entre os cursos. O texto da lei determina que a regra vale para educação básica, que abrange pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. "Celular zero. E agora? É importante falar da parceria familiar e escola para apoiar essa mudança de cultura", explica.

Outro destaque são os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesse ano, o Enem teve o menor número de alunos com nota máxima na redação dos últimos dez anos. Segundo o Ministério da Educação (MEC), apenas 12 alunos dos quase 3,2 milhões de participantes chegaram à nota máxima. O resultado do Enem de 2024 foi divulgado na segunda-feira (13). O exame é a porta de entrada para alunos do ensino médio em universidades públicas no Brasil. A prova é composta por 180 questões e uma redação.

De acordo com os dados oficiais, a média nacional dos estudantes teve um aumento de três pontos, mas caiu nas áreas específicas de Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Linguagens e redação, por sua vez, registraram um aumento de 12 e 15 pontos, respectivamente. As informações são de "O Globo". Ouça a conversa completa!