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Meu Filho na Escola

A semana na educação: restrição no uso do celular e resultados do Enem

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 17:26

Publicado em 

14 jan 2025 às 17:26
Professor
A área da educação que têm movimentado o noticiário Crédito: Pexels
Nesta edição do Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos traz como destaque fatos da área da educação que têm movimentado o noticiário. O primeiro é que o presidente Lula (PT) sancionou a lei que limita o uso de celulares nas escolas. A nova lei proíbe o uso dos smartphones durante a aula, mas também no recreio ou nos intervalos entre os cursos. O texto da lei determina que a regra vale para educação básica, que abrange pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. "Celular zero. E agora? É importante falar da parceria familiar e escola para apoiar essa mudança de cultura", explica.
Outro destaque são os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesse ano, o Enem teve o menor número de alunos com nota máxima na redação dos últimos dez anos. Segundo o Ministério da Educação (MEC), apenas 12 alunos dos quase 3,2 milhões de participantes chegaram à nota máxima. O resultado do Enem de 2024 foi divulgado na segunda-feira (13). O exame é a porta de entrada para alunos do ensino médio em universidades públicas no Brasil. A prova é composta por 180 questões e uma redação.
De acordo com os dados oficiais, a média nacional dos estudantes teve um aumento de três pontos, mas caiu nas áreas específicas de Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Linguagens e redação, por sua vez, registraram um aumento de 12 e 15 pontos, respectivamente. As informações são de "O Globo". Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 14-01-25

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