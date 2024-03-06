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Meu Filho na Escola

A importância de um olhar resolutivo para a educação de qualidade

Ouça as análises da comentarista Juliana Santos

Publicado em 05 de Março de 2024 às 23:35

Publicado em 

05 mar 2024 às 23:35
Escola, sala de aula, trabalho em grupo
Escola, sala de aula, trabalho em grupo Crédito: CDC/Pexels
Nesta edição de "Meu Filho na Escola", a comentarista Juliana Santos repercute a vinda do Ministro da Educação, Camilo Santana, ao Espírito Santo, na segunda (5). Durante a visita, Santana divulgou que o Espírito Santo será o primeiro Estado a receber lançamento do programa Pé-de-meia. Outros temas discutidos foram o Programa de Alfabetização, a formação inicial e continuada dos professores, a escola em tempo integral e a permanência dos jovens na escola. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 05-03-24

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