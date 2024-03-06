A importância de um olhar resolutivo para a educação de qualidade

Nesta edição de "Meu Filho na Escola", a comentarista Juliana Santos repercute a vinda do Ministro da Educação, Camilo Santana, ao Espírito Santo, na segunda (5). Durante a visita, Santana divulgou que o Espírito Santo será o primeiro Estado a receber lançamento do programa Pé-de-meia. Outros temas discutidos foram o Programa de Alfabetização, a formação inicial e continuada dos professores, a escola em tempo integral e a permanência dos jovens na escola. Ouça a conversa completa!