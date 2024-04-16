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Meu Filho na Escola

A importância da inclusão escolar de crianças com transtorno do espectro autista (TEA)

Ouça a conversa completa com a comentarista Juliana Santos!

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 17:53

Publicado em 

16 abr 2024 às 17:53
Consciência do Autismo
Consciência do Autismo Crédito: Bikki por Pixabay
Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos analisa o tema da inclusão de crianças com transtorno do espectro autista (TEA) na rotina escolar. Entre os especialistas, surge a divergência: incluir ou ter escolas especializadas? "A educação regular é porta aberta para desenvolvimento para além de conteúdos com notas. Respeito, acolhimento, habilidades sociais são imprescindíveis na formação da pessoa. Pessoas atípicas podem precisar de adaptações na escola, mas pode ganhar muito estando com as típicas e vice-versa", explica. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 16-04-24

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