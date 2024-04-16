A importância da inclusão escolar de crianças com transtorno do espectro autista (TEA)

Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos analisa o tema da inclusão de crianças com transtorno do espectro autista (TEA) na rotina escolar. Entre os especialistas, surge a divergência: incluir ou ter escolas especializadas? "A educação regular é porta aberta para desenvolvimento para além de conteúdos com notas. Respeito, acolhimento, habilidades sociais são imprescindíveis na formação da pessoa. Pessoas atípicas podem precisar de adaptações na escola, mas pode ganhar muito estando com as típicas e vice-versa", explica. Ouça a conversa completa!