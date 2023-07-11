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Meu Filho na Escola

A história do professor que recebeu um 'corredor de palmas' no último dia de aula antes de se aposentar

O professor Jacy Silveira Nunes, de Ibatiba, conversa com a especialista em educação, Juliana Santos

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 17:47

Publicado em 

11 jul 2023 às 17:47
Alunos fizeram 'corredor humano' para se despedir do professor Jacy Silveira Nunes
Alunos fizeram 'corredor humano' para se despedir do professor Jacy Silveira Nunes Crédito: Reprodução I Rede social
Homenageado por alunos e colegas no dia de sua aposentadoria, o professor Jacy Silveira Nunes, de 60 anos, conta que foi surpreendido, e não imaginava que receberia tanto carinho em sua despedida em uma escola. Ele, que lecionou Matemática, História e Geografia por 35 anos, também não esperava que a demonstração de respeito e carinho fosse viralizar na internet. Um vídeo que circulou nas redes sociais, nos últimos dias, mostra Jacy saindo da sala de aula e sendo recebido por um longo "corredor humano" formado pelos alunos da escola David Gomes, de Ibatiba. Além das crianças, outros professores e membros da direção da escola também aplaudiram Jacy. A despedida aconteceu no dia 23 de junho. Nesta edição do Meu Filho na Escola, o professor compartilha sua história numa conversa com a comentarista Juliana Santos.Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 11-07-23

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