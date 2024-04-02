Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2023, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que 8,3 milhões de brasileiros com mais de 40 anos não sabem ler ou escrever. Este número representa 5,4% da população do país. Nesta edição de "Meu Filho na Escola", a comentarista Juliana Santos analisa os números e fala do desafio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para mudar esta realidade. Ouça a conversa completa!