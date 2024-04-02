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Meu Filho na Escola

8,3 milhões de brasileiros com mais de 40 anos não sabem ler ou escrever

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 18:14

Publicado em 

02 abr 2024 às 18:14
Ler e escrever
Ler e escrever Crédito: Pexels
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2023, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que 8,3 milhões de brasileiros com mais de 40 anos não sabem ler ou escrever. Este número representa 5,4% da população do país. Nesta edição de "Meu Filho na Escola", a comentarista Juliana Santos analisa os números e fala do desafio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para mudar esta realidade. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 02-04-24

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