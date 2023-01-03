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Mercado Financeiro

Terça-feira (03) com Bolsa de Valores operando em baixa de 0,35%

Ouça os números com Marlo Barcelos.

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 11:43

Publicado em 

03 jan 2023 às 11:43
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (03) em baixa de 0,35%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,67 e Dólar Comercial a R$ 5,36. Ouça todos os números. Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.17s - 03-01-23.mp3

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