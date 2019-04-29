Índice Ibovespa avança 0,5% nesta segunda (29)

Índice Ibovespa avança 0,5% nesta segunda. Confira os números do mercado financeiro nesta segunda-feira (29), com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 29-04-19
Publicado em 29 de Abril de 2019 às 13:19
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