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Índice Ibovespa avança 0,5% nesta segunda (29)

Confira os números do mercado financeiro nesta segunda-feira (29), com Marlo Barcelos

Publicado em 29 de Abril de 2019 às 13:19

Publicado em 

29 abr 2019 às 13:19
Índice Ibovespa avança 0,5% nesta segunda. Confira os números do mercado financeiro nesta segunda-feira (29), com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 29-04-19

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