Moedas operam em baixa nesta segunda-feira (04)

Nesta segunda-feira (04) as principais moedas do mercado financeiro operam em baixa. Euro cotado a R$ 4,458, dólar comercial a R$3,996, paralelo a R$ 4,165 e o turismo a R$ 4,130. Confira!
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 04-11-19
Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 13:31
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