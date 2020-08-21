Moedas em alta e Bolsa de Valores em queda nesta sexta (21)

Bolsa de Valores de São Paulo operando em queda nesta sexta-feira (21). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,60 e Dólar Comercial a R$ 5,60, ambos em alta. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.03s - 21-08-20
Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 12:18
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