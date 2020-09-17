Moedas em alta e Bolsa de Valores em baixa nesta quinta (17)

Bolsa de Valores operando em baixa nesta quinta-feira (17) e moedas em alta. Euro cotado a R$ 6,20 e Dólar Comercial a R$ 5,26. Ouça os detalhes na participação de Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos -17-09-20
Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 12:06
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