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Influenciada por coronavírus, Bolsa da China fecha em forte queda

Na reabertura após o Ano Novo Chinês, a Bolsa da China fechou em queda de 7,62%

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 13:29

Publicado em 

03 fev 2020 às 13:29
No primeiro dia útil de fevereiro, o Índice Bovespa opera em alta de 0,91% na manhã desta segunda-feira (03). A maioria das bolsas ao redor do mundo também operam em elevação. Nos Estados Unidos, o Índice Dow Jones opera em alta de 1,04% com 28.545 pontos. Já as Bolsas de Londres e Paris operam em alta de 0,6% e 0,61%.
Com o fim do Ano Novo Chinês, após uma semana, a Bolsa da China fechou com forte queda de 7,62%, influenciada pelo surto de coronavírus que ocorre no país.
No Brasil, o Dólar comercial está em queda de 1,19%, cotado a R$ 4,233. O Euro também está em baixa, cotado em R$ 4.681.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 03-02-20

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