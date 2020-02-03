Influenciada por coronavírus, Bolsa da China fecha em forte queda

No primeiro dia útil de fevereiro, o Índice Bovespa opera em alta de 0,91% na manhã desta segunda-feira (03). A maioria das bolsas ao redor do mundo também operam em elevação. Nos Estados Unidos, o Índice Dow Jones opera em alta de 1,04% com 28.545 pontos. Já as Bolsas de Londres e Paris operam em alta de 0,6% e 0,61%.