Índice Bovespa em baixa de 1,08% nesta quarta-feira (04). No mercado de moedas, o Euro cotado a R$ 6,17 e Dólar Comercial opera em baixa de 0,15% a R$ 5,23. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.24s -04-02-26.mp3
Publicado em 04 de Fevereiro de 2026 às 12:06
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta