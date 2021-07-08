Ibovespa recua 1,65% na manhã desta quinta (08); bolsas da Europa em forte queda

Dia negativo no mercado financeiro. Em São Paulo, o Ibovespa recua 1,65% na manhã desta quinta-feira (08), a 124.905 pontos. Nos Estados Unidos, Dow Jones e Nasdaq operam em baixa. Na Europa, forte queda das bolsas de Paris (-2,5%), Londres (-2%) e Frankfurt (-2,18%). No mercado de moedas, o euro avança 1,6%, valendo R$ 6,26 e o dólar comercial sobe 1% e vale R$ 5,23. Ouça os números: