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Mercado Financeiro

Ibovespa recua 1,65% na manhã desta quinta (08); bolsas da Europa em forte queda

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 12:58

Publicado em 

08 jul 2021 às 12:58
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pexels
Dia negativo no mercado financeiro. Em São Paulo, o Ibovespa recua 1,65% na manhã desta quinta-feira (08), a 124.905 pontos. Nos Estados Unidos, Dow Jones e Nasdaq operam em baixa. Na Europa, forte queda das bolsas de Paris (-2,5%), Londres (-2%) e Frankfurt (-2,18%). No mercado de moedas, o euro avança 1,6%, valendo R$ 6,26 e o dólar comercial sobe 1% e vale R$ 5,23. Ouça os números:
Mercado Financeiro - 08/072021
Nesta sexta-feira, 09 de julho, é feriado no Estado de São Paulo. A B3 não abrirá.

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