Ibovespa operando em ligeira alta de 0,07% nesta segunda-feira (14), a 113.658 pontos. No mercado de moedas, o Euro vale R$ 5,90 e o Dólar comercial vale R$ 5,22. Ouça Marlo Barcelos:
MERCADO FINANCEIRO - MANHÃ - 14-02-22.mp3
Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 12:14
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