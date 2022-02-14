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Ibovespa operando em ligeira alta de 0,07% nesta segunda-feira (14)

No mercado de moedas, o Euro vale R$ 5,90 e o Dólar comercial vale R$ 5,22

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 12:14

Publicado em 

14 fev 2022 às 12:14
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Ibovespa operando em ligeira alta de 0,07% nesta segunda-feira (14), a 113.658 pontos. No mercado de moedas, o Euro vale R$ 5,90 e o Dólar comercial vale R$ 5,22. Ouça Marlo Barcelos:
MERCADO FINANCEIRO - MANHÃ - 14-02-22.mp3

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