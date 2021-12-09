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Ibovespa operando em baixa de 1,2% nesta quinta-feira (09)

No mercado de moedas, o Euro vale R$ 6,28 e o Dólar comercial vale R$ 5,55

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 12:25

Publicado em 

09 dez 2021 às 12:25
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Ibovespa operando em baixa de 1,2% nesta quinta-feira (09). No mercado de moedas, o Euro vale R$ 6,28 e o Dólar comercial vale R$ 5,55. Ouça Marlo Barcelos:
Mercado Financeiro - 09/12/2021

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