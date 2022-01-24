Ibovespa operando em baixa de 1,12% desta segunda-feira (24)

Ibovespa operando em queda de 1,12% desta segunda-feira (24), a 107.731 pontos. No mercado de moedas, o Euro está cotado a R$ 6,20 e o Dólar Comercial está cotado a R$ 5,48. Ouça Marlo Barcelos
Mercado Financeiro - Marlo - 1.06s - 24-01-22
Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 12:39
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