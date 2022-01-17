Ibovespa operando em baixa de 0,61% nesta segunda-feira (17)

Nesta segunda-feira, Ibovespa operando em baixa de 0,61%. No mercado de moedas, o Dólar comercial vale R$ 5,51 e o Euro vale R$ 6,28. Ouça Marlo Barcelos:
Mercado Financeiro - 17/01/2022
Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 12:18
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