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Ibovespa operando em baixa de 0,29% nesta sexta-feira (28)

No mercado de moedas, o Dólar Comercial está cotado a R$ 5,39 e o Euro a R$ 6,01

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 12:35

Publicado em 

28 jan 2022 às 12:35
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
O índice Bovespa opera em baixa de 0,29% nesta sexta-feira (28), a 112.350 pontos. No mercado de moedas, o Dólar comercial está cotado a R$ 5,39 e o Euro a R$ 6,01. Ouça Marlo Barcelos:
Mercado Financeiro - 28/01/2022

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