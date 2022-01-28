Ibovespa operando em baixa de 0,29% nesta sexta-feira (28)

O índice Bovespa opera em baixa de 0,29% nesta sexta-feira (28), a 112.350 pontos. No mercado de moedas, o Dólar comercial está cotado a R$ 5,39 e o Euro a R$ 6,01. Ouça Marlo Barcelos:
Mercado Financeiro - 28/01/2022
Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 12:35
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