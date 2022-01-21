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Ibovespa operando em baixa de 0,27% desta sexta-feira (21)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 12:17

Publicado em 

21 jan 2022 às 12:17
B3, a Bolsa de Valores de São Paulo
B3, a Bolsa de Valores de São Paulo Crédito: Gustavo Scatena
Ibovespa operando em baixa de 0,27% desta sexta-feira (21), a 108.805 pontos. No mercado de moedas, o Euro está cotado a R$ 6,18 e o Dólar Comercial está cotado a R$ 5,45. Ouça Marlo Barcelos
Mercado Financeiro - Marlo - 0.53s - 21-01-22

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