Ibovespa operando em baixa de 0,27% desta sexta-feira (21), a 108.805 pontos. No mercado de moedas, o Euro está cotado a R$ 6,18 e o Dólar Comercial está cotado a R$ 5,45. Ouça Marlo Barcelos
Mercado Financeiro - Marlo - 0.53s - 21-01-22
Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 12:17
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