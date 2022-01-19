Ibovespa operando em alta de 1,63% desta quarta-feira (19), a 108.408 pontos. No mercado de moedas, o Euro está cotado a R$ 6,23 e o Dólar Comercial está cotado a R$ 5,49. Ouça Marlo Barcelos
Mercado Financeiro - 19/01/2022
Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 12:32
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