Ibovespa operando em alta de 0,91% desta quinta-feira (20), a 108.970 pontos. No mercado de moedas, o Euro está cotado a R$ 6,13 e o Dólar Comercial está cotado a R$ 5,40. Ouça Marlo Barcelos
Mercado Financeiro - Marlo - 0.54s - 20-01-22
Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 12:18
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