Ibovespa operando em alta de 0,67% nesta terça-feira (25), a 108.669 pontos. No mercado de moedas, o Euro está cotado a R$ 6,18 e o Dólar Comercial está cotado a R$ 5,49. Ouça Marlo Barcelos
Mercado Financeiro - Marlo - 1.05s - 25-01-22
Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 12:21
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